Lalu Hadrian Irfani: Sudah Seharusnya Pemèrintah Menaikkan Gaji Guru Honore

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah juga menaikkan gaji guru honorer.

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya menaikkan gaji guru dan dosen aparatur sipil negara, tetapi juga gajinya para guru honorer.

Menurut dia, guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan, tetapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.

"Maka, sudah seharusnya pemerintahan menaikkan gaji mereka," kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9).

Lalu Hadrian menyampaikan itu untuk menanggapi perihal kenaikan gaji guru dan dosen ASN. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Aturan itu telah ditandatangani dan diberlakukan sejak 30 Juni 2025. Kenaikan itu difokuskan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

Lalu Hadrian pun memberikan apresiasi tinggi terhadap rencana Presiden Prabowo tersebut. Namun, dia juga meminta presiden untuk menaikkan gaji guru honorer.