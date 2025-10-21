Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lalu Iqbal Sebut Seluruh Infrastuktur di NTB Bakal Jadi Perhatian Pemerintah Pusat

Selasa, 21 Oktober 2025 – 13:35 WIB
Lalu Iqbal Sebut Seluruh Infrastuktur di NTB Bakal Jadi Perhatian Pemerintah Pusat - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat melihat jaringan irigasi di Pulau Lombok dan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkeliling Provinsi NTB melihat sejumlah infrastruktur seperti bendungan, irigasi pertanian, hingga jalan.

Kunjungan itu ditemani langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

"Pak Menteri (Dody Hanggodo) membahas soal jalan port to port, jalan daerah, perluasan bendungan, sampai irigasi pertanian," kata Lalu Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).

Dia menjelaskan dengan kedatangan Menteri PU ini, sejumlah peningkatan infrastruktur yang sebelumnya dibahas di Jakarta mendapat perhatian lebih, seperti pembangunan bypass port to port saat ini sedang tahap studi kelayakan.

"Jalan ini nantinya juga akan dibahas bersama teman-teman anggota DPR RI daerah pemilihan NTB, kita terus dorong realisasi jalan bypass port to port," ucapnya. 

"Akhir tahun ini kami selesai studi kelayakan, tahun depan akan fokus ke DED dan pengadaan lahan di sejumlah ruas," sambung Iqbal. 

Saat kunjungan itu, lanjut Iqbal, Dody juga melihat sejumlah bendungan wakni Bendungan Mujur, Bendungan Tanju, dan Bendungan Beringin Sila dan Kerekeh.

Selain itu, sambung Iqbal, bersama Menteri PU, dia juga langsung melihat proyek Jalan Nasional Samota di Sumbawa yang dibangun 2023.

TAGS   NTB  infrastruktur  lalu muhamad iqbal  Menteri PU  irigasi 
