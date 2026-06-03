Lama Absen, Mees Hilgers Bertekad Rebut Kembali Tempat di Timnas Indonesia

jpnn.com - Karier Mees Hilgers bersama Timnas Indonesia sejauh ini belum berjalan sesuai harapan. Meski sempat diproyeksikan menjadi andalan di lini belakang Garuda setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), bek FC Twente itu baru mencatatkan empat penampilan bersama Timnas.

Bahkan, penampilan terakhir Hilgers dengan seragam Merah Putih sudah berlangsung hampir setahun lalu, tepatnya saat Indonesia kalah 0-6 dari Jepang pada laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni 2025.

Situasi semakin sulit setelah pemain berusia 25 tahun itu diterpa cedera ligamen lutut (ACL) yang membuatnya harus menepi dalam waktu lama. Cedera tersebut membuat Hilgers hampir tidak bermain sepanjang musim 2025/2026 bersama FC Twente.

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Meski masih menjalani proses pemulihan dan belum masuk daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026, Hilgers tetap hadir dalam sesi latihan skuad Garuda di Stadion Madya GBK, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Kehadiran Hilgers di tengah skuad menunjukkan tekadnya untuk kembali memperjuangkan tempat di Timnas Indonesia setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera.

Melalui akun Instagram pribadinya, Hilgers mengungkapkan perasaannya setelah berhasil melewati salah satu periode terberat dalam hidup dan kariernya.

"Setelah melewati salah satu tahun terberat dalam hidupku, aku bersyukur bisa kembali melakukan apa yang ku sukai," tulis Hilgers, Selasa (2/6/2026).

Pemain kelahiran Belanda itu mengakui berbagai tantangan dan kekecewaan yang dialaminya selama proses pemulihan menjadi motivasi tambahan untuk bangkit lebih kuat.