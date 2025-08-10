Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lamar Kerja di Australia, Indra Bekti: Pengin Mengajar Public Speaking

Minggu, 10 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Presenter Indra Bekti. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Indra Bekti kembali mengungkap rencana untuk pindah ke Australia.

Demi mendukung niat tersebut, dia pun telah mencoba melamar pekerjaan di sana.

"Sudah apply ke sana, tetapi belum dibalas," ungkap Indra Bekti saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Suami Aldila Jelita itu mendaftar diri sebagai tenaga pengajar di salah satu kampus di Australia.

Indra Bekti merasa memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu berbicara di depan umum.

"Pengin mengajar public speaking," beber pria berusia 47 tahun itu.

Menurut Indra Bekti, kepindahan dirinya ke Australia masih menunggu anaknya selesai sekolah.

Atas dasar itu, dia memastikan masih menerima tawaran pekerjaan di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

