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JPNN.com - Otomotif - Motor

Lambretta J200: Perkawinan DNA Klasik dengan Fitur-Fitur Modern

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:29 WIB
Lambretta J200: Perkawinan DNA Klasik dengan Fitur-Fitur Modern - JPNN.COM
Lambretta J200 diperkenalkan. Foto: lambretta

jpnn.com - Lambretta memperkenalkan amunisi barunya, J200, untuk pasar Taiwan.

Skuter tetap mengusung desain klasik yang menjadi ciri khas pabrikan asal Italia tersebut.

Namun, ada pembaruan lewat teknologi modern yang membuatnya makin menarik di kelas skuter premium.

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Secara desain, J200 masih mempertahankan DNA seri Junior yang pertama kali diperkenalkan pada 1964.

Lekuk bodi memanjang dengan posisi rendah berpadu tameng depan ikonik Lambretta.

Hal itu sontak menghadirkan nuansa retro yang tetap relevan dengan selera masa kini.

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Di balik tampilannya, Lambretta menyematkan mesin satu silinder 174,5 cc berpendingin cairan.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga 16,8 dk dan torsi 15,5 Nm yang disalurkan melalui transmisi CVT yang halus sekaligus responsif.

Lambretta memperkenalkan amunisi barunya, J200, klasik dengan segudang fitur modern

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TAGS   Lambretta  Lambretta J200  motor lambretta  otomotif  skuter Lambretta 
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