Lamhot Sinaga: HUT ke-61 Golkar Momentum Soliditas Dukungan untuk Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-61 partainya menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen partai dalam mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam satu tahun ini, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas sekaligus visioner. Kita menyaksikan langkah-langkah strategis di sektor energi, industri, pertanian, hingga UMKM yang memberi dampak langsung bagi masyarakat," ujar Lamhot di Jakarta, Minggu (20/10).

Lamhot secara khusus mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berhasil mencatat sejarah baru dalam sektor energi nasional. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, lifting minyak Indonesia mengalami kenaikan signifikan.

Berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, lifting minyak nasional per awal Oktober 2025 mencapai 619 ribu barel per hari (BOPD). Angka ini melampaui target APBN 2025 sebesar 605 ribu BOPD, sekaligus menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2008.

"Ini sejarah baru dalam industri perminyakan nasional. Sejak 17 tahun terakhir, lifting minyak selalu menurun. Baru di era Menteri Bahlil kita melihat tren positif dan stabil. Ini prestasi besar yang layak diapresiasi," ujar Lamhot.

Menurut Lamhot, keberhasilan Bahlil tidak terlepas dari kebijakan percepatan reaktivasi sumur-sumur minyak yang mangkrak, penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan tua, serta penyederhanaan perizinan hulu migas yang sebelumnya berbelit.

Kementerian ESDM mencatat peningkatan lifting ini berdampak langsung pada penurunan volume impor minyak mentah dan BBM. Dengan naiknya produksi dalam negeri, kebutuhan impor dapat ditekan hingga 5-7 persen pada kuartal ketiga 2025, sehingga menghemat devisa negara sekitar Rp 20-25 triliun per tahun.

Lamhot juga mengapresiasi langkah Menteri Bahlil dalam memperluas pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, terutama melalui proyek PLTS skala besar di Nusa Tenggara dan Sulawesi, serta program co-firing biomassa di PLTU.