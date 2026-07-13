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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lamine Yamal Coba Intimidasi Prancis, Ibrahima Konate Menjawab Tanpa Basa-basi

Senin, 13 Juli 2026 – 16:11 WIB
Lamine Yamal Coba Intimidasi Prancis, Ibrahima Konate Menjawab Tanpa Basa-basi - JPNN.COM
Bek Timnas Prancis Ibrahima Konate (kiri) saat sesi latihan. Foto: REUTERS/Vincent Carchietta/Imagn Images

jpnn.com - Perang urat saraf mulai memanaskan duel Prancis kontra Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

Kali ini, Ibrahima Konate merespons komentar panas yang lebih dahulu dilontarkan bintang muda Spanyol Lamine Yamal.

Duel dua raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

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Menjelang pertandingan, tensi di luar lapangan lebih dahulu meningkat setelah Yamal mengirim psywar kepada Les Bleus.

Pemain berusia 18 tahun tersebut menilai Prancis seharusnya lebih khawatir menghadapi Spanyol.

Yamal berkaca pada hasil dua pertemuan terakhir ketika La Furia Roja mampu menyingkirkan Les Bleus di semifinal Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025/26.

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Komentar itu ternyata tidak memengaruhi kubu Les Bleus. Bek Prancis Ibrahima Konate menegaskan timnya sama sekali tidak terusik oleh pernyataan sang wonderkid.

"Kami sama sekali tidak merasa harus takut kepada siapa pun. Terus terang, kami juga tidak terlalu memikirkan berbagai komentar yang muncul sebelum pertandingan ini," ucap pemain baru Real Madrid itu.

Perang urat saraf mulai memanaskan duel Prancis kontra Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Lamine Yamal  Prancis  Ibrahima Konate  Piala Dunia 2026  Prancis vs Spanyol 
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