Lamine Yamal Melampaui Rekor Gol Diego Maradona di Barcelona

jpnn.com - JAKARTA - Lamine Yamal melampaui pesepak bola legendaris Argentina, Diego Maradona, untuk jumlah gol yang dicetak bersama Barcelona.

Catatan itu tercapai setelah Yamal mencetak gol ke gawang Albacete Balompie pada laga perempat final Piala Raja 2025/2026, Rabu (4/2) dini hari WIB.

Dikutip dari laman resmi Barcelona, Kamis (5/2), gol tersebut membuat Yamal kini mengoleksi total 39 gol untuk Blaugrana.

Dia unggul satu gol atas Maradona yang mencetak 38 gol selama berseragam Barcelona.

Meski demikian, Maradona hanya membutuhkan 58 pertandingan untuk mencatatkan 38 gol tersebut, sedangkan Yamal memerlukan 135 laga untuk mencapai 39 golnya.

Dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona, Yamal kini menempati peringkat ke-71, sementara Maradona berada di posisi ke-73.

Gol ke gawang Albacete juga mengukuhkan Yamal sebagai pemain termuda dalam sejarah Liga Spanyol yang mampu mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Yamal melakukan itu pada usia 18 tahun 205 hari.