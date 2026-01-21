Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lampaui Target, Acer Kumpulkan 3 Ton E-Waste, Lanjut Tanam 2.000 Pohon

Rabu, 21 Januari 2026 – 10:48 WIB
Lampaui Target, Acer Kumpulkan 3 Ton E-Waste, Lanjut Tanam 2.000 Pohon - JPNN.COM
Acer Indonesia melakukan aksi penanaman 2.000 bibit pohon di Sentul Edu Eco Tourism Forest, Bogor. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, SENTUL - Acer Indonesia resmi menutup Gerakan “Kelola e-Waste, Sayangi Bumi” dengan mencatatkan keberhasilan pengumpulan lebih dari 3 ton limbah elektronik (e-waste).

Jumlah tersebut melampaui target awal yang ditetapkan perusahaan sebesar 2 ton.

Pencapaian tersebut menjadi penegas komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung praktik pengelolaan limbah elektronik yang bertanggung jawab.

Baca Juga:

Upaya itu dilakukan sebagai respons terhadap pengelolaan limbah elektronik yang kian kompleks dan membutuhkan penanganan serius.

Sebagai kelanjutan nyata dari inisiatif #SayangBumi, Acer Indonesia tidak hanya berhenti pada pengumpulan limbah. 

Perusahaan teknologi tersebut melanjutkan langkahnya dengan melakukan penanaman 2.000 bibit pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap pemulihan ekosistem.

Baca Juga:

Penanaman perdana telah dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Sentul Edu Eco Tourism Forest, Bogor. 

Kegiatan tersebut melibatkan karyawan, perwakilan sekolah dan madrasah, mitra bisnis, serta komunitas peduli lingkungan Seasoldier Indonesia, dan akan dilanjutkan secara bertahap di lokasi lainnya.

Acer Indonesia menutup Gerakan “Kelola e-Waste, Sayangi Bumi” dengan mencatatkan keberhasilan pengumpulan lebih dari 3 ton limbah elektronik (e-waste).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   e-waste  tanam pohon  Acer  limbah elektronik 
BERITA E-WASTE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp