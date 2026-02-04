Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Tips

Lampu Mobil Berembun di Musim Hujan? Begini Solusinya

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:13 WIB
Lampu Mobil Berembun di Musim Hujan? Begini Solusinya
Lampu mobil berembun kerap dianggap sepele oleh sebagian pemilik kendaraan. Foto: dok source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lampu mobil berembun kerap dianggap sepele oleh sebagian pemilik kendaraan.

Namun, jangan salah, lampu berembun bisa menjadi tanda adanya gangguan pada pada sistem penchayaan.

Padahal, kondisi itu bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pencahayaan mobil, terlebih saat ini di sejumlah kota besar di Indonesia termasuk Jakarta sering diguyur hujan deras.

Baca Juga:

Embun di dalam lampu mobil semakin sering muncul dan berpotensi menurunkan kenyamanan serta berisiko terhadap keselamatan berkendara.

CEO bengkel modifikasi Tomi Airbrush Tomy Gunawan mengungkapkan lampu berembun tidak terjadi secara tiba-tiba. Biasanya sudah ada pemicu sebelumnya.

“Lampu mobil yang berembun biasanya sudah ada faktor penyebabnya terlebih dahulu, seperti usia pakai, pengecekan dan perawatan yang tidak rutin, dan lain sebagainya,” kata Tomy dalam siaran persnya, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Pria yang memiliki bengkel spesialis lampu Yoong Motor Jakarta itu menjelaskan lampu mobil berembun pada umumnya sering disebabkan oleh masuknya udara lembap ke dalam area rumah lampu.

Perbedaan suhu antara bagian dalam lampu yang cenderung panas, menjadi penyebab paling utama.

Lampu mobil berembun kerap dianggap sepele oleh sebagian pemilik kendaraan. Simak selengkapnya di sini.

