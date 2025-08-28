Lampung Gempa, Berkekuatan Magnitudo 5,0

jpnn.com, JAKARTA - Lampung diguncang gempa pada Kamis (28/7) siang.

Berkekuatan magnitudo 5,0, pusat gempa di wilayah Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono mengatakan pusat atau episenter gempa terletak di darat dengan kedalaman 184 kilometer pada koordinat 4,76 lintang selatan dan 104,65 bujur timur Lampung Utara.

"Gempa tersebut merupakan jenis gempa menengah akibat deformasi pada batuan dalam lempeng dengan analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki pergerakan geser naik atau oblique thrust," kata dia di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan peta guncangan BMKG, gempa dirasakan di sejumlah daerah di Lampung. Getaran dengan intensitas III MMI dirasakan di Panaragan, Sungkai Barat, Sungkai Tengah, Sungkai Utara, Kotabumi, Lampung Utara, serta Pringsewu.

Sementara di wilayah Kota Agung, getaran tercatat pada skala intensitas II–III MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti truk yang sedang melintas.

Hingga saat ini, BMKG belum menerima laporan adanya kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut.

Hasil pemodelan BMKG juga memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan belum menunjukkan adanya getaran gempa susulan setidaknya hingga pukul 10.00 Wib.