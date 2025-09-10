Lampung Jadi Lokasi Pabrik Hidrogen Hijau Panas Bumi Pertama

Rabu, 10 September 2025 – 20:35 WIB

jpnn.com, LAMPUNG - Pemerintah Indonesia memulai pembangunan Green Hydrogen Pilot Plant Ulubelu di Lampung.

Groundbreaking dilakukan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Selasa (9/9).

Proyek ini menjadi pilot plant pertama di dunia yang memanfaatkan teknologi anion exchange membrane electrolyzer berbasis panas bumi untuk menghasilkan hidrogen hijau.

Dalam sambutannya, Wamen Todotua menyebut proyek ini sebagai tonggak penting dalam hilirisasi energi baru terbarukan dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Proyek ini mendukung Asta Cita kedua yang mendorong kemandirian energi dan ekonomi hijau, serta Asta Cita kelima untuk melanjutkan hilirisasi berbasis sumber daya alam agar memberi nilai tambah dalam negeri,” kata Todotua.

Dia menjelaskan, pemanfaatan hidrogen hijau dapat memperkuat ekonomi berkelanjutan, mulai dari bahan bakar transportasi hingga dekarbonisasi industri.

Pilot plant ini ditargetkan mampu memproduksi sekitar 100 kilogram hidrogen per hari pada November 2026, yang akan digunakan Pertamina Group maupun mitra eksternal, seperti Toyota, untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.