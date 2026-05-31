Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Lampung Siap Menyambut Jokowi, Ketua PSI: Masyarakat Sangat Merindukan Beliau

Minggu, 31 Mei 2026 – 17:12 WIB
Lampung Siap Menyambut Jokowi, Ketua PSI: Masyarakat Sangat Merindukan Beliau - JPNN.COM
Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian. Foto: dok sumber

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ke Provinsi Lampung disambut antusias berbagai elemen masyarakat.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan masyarakat Lampung yang merindukan Jokowi.

“Kerinduan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh budaya, relawan Bapak Jokowi, relawan Mas Gibran, hingga masyarakat umum yang merasakan langsung dampak pembangunan di Lampung selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, Minggu (31/6).

Baca Juga:

Achmad Ridho Julian menyampaikan, jika tidak ada perubahan jadwal, kunjungan Jokowi berlangsung pada 26-28 Juni 2026.

“Seluruh jajaran pengurus PSI Lampung, mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRt, siap berkolaborasi dengan organisasi relawan Bapak Jokowi dan relawan Mas Gibran dalam menyambut serta membersamai seluruh agenda Bapak Jokowi di Lampung,” lanjut Achmad Ridho.

Ia menegaskan, selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Lampung.

Baca Juga:

“Berbagai pembangunan strategis nasional berhasil direalisasikan, mulai dari pembangunan jalan nasional, perbaikan jalan provinsi, Jalan Tol Trans-Sumatera, pembangunan waduk, infrastruktur pertanian, hingga berbagai program pembangunan lain yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat Lampung,” ujar Achmad Ridho.

Ia menambahkan sosok Jokowi meninggalkan kesan yang sangat baik di hati masyarakat Lampung.

Ketua PSI Lampung Achmad Ridho mengatakan bahwa sosok Jokowi meninggalkan kesan yang sangat baik di hati masyarakat Lampung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Lampung  PSI  kunjungan jokowi  PSI Lampung 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp