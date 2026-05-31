Lampung Siap Menyambut Jokowi, Ketua PSI: Masyarakat Sangat Merindukan Beliau

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ke Provinsi Lampung disambut antusias berbagai elemen masyarakat.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan masyarakat Lampung yang merindukan Jokowi.

“Kerinduan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh budaya, relawan Bapak Jokowi, relawan Mas Gibran, hingga masyarakat umum yang merasakan langsung dampak pembangunan di Lampung selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, Minggu (31/6).

Achmad Ridho Julian menyampaikan, jika tidak ada perubahan jadwal, kunjungan Jokowi berlangsung pada 26-28 Juni 2026.

“Seluruh jajaran pengurus PSI Lampung, mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRt, siap berkolaborasi dengan organisasi relawan Bapak Jokowi dan relawan Mas Gibran dalam menyambut serta membersamai seluruh agenda Bapak Jokowi di Lampung,” lanjut Achmad Ridho.

Ia menegaskan, selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Lampung.

“Berbagai pembangunan strategis nasional berhasil direalisasikan, mulai dari pembangunan jalan nasional, perbaikan jalan provinsi, Jalan Tol Trans-Sumatera, pembangunan waduk, infrastruktur pertanian, hingga berbagai program pembangunan lain yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat Lampung,” ujar Achmad Ridho.

Ia menambahkan sosok Jokowi meninggalkan kesan yang sangat baik di hati masyarakat Lampung.