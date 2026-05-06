Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Lanal Palembang Gagalkan Penyelundupan 125 Ribu Benih Lobster di Perairan Jambi

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:16 WIB
Lanal Palembang Gagalkan Penyelundupan 125 Ribu Benih Lobster di Perairan Jambi - JPNN.COM
Lanal Palembang melakukan penyerahan secara simbolis barang bukti BBL ke Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Foto: Lanal Palembang for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Upaya penyelundupan benih bening lobster (BBL) dalam jumlah besar, digagalkan Tim Satgas Rajawali Pangkalan TNI AL (Lanal) Palembang di perairan Kuala Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (5/5/2026) malam. 

Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Arif Hendrawan menerangkan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi intelijen mengenai aktivitas ilegal di jalur perairan yang kerap dimanfaatkan untuk penyelundupan 

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyekatan di kawasan Kuala Lagan hingga Kuala Mendahara. 

Baca Juga:

Operasi diawali dengan apel dan briefing di Pos Binpotmar Kampung Laut sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum personel bergerak menggunakan speedboat untuk melakukan patroli dan pemantauan. 

Sekitar pukul 22.10 WIB, petugas mendapati satu speed boat yang mencurigakan melintas keluar dari Kuala Mendahara.

Saat hendak diperiksa dan diberi tembakan peringatan, kapal tersebut justru melarikan diri ke arah hutan bakau. 

Baca Juga:

"Pelaku meninggalkan perahu dan melarikan diri ke dalam hutan bakau. Demi keselamatan personel, pengejaran tidak dilanjutkan," kata Arif, Rabu (6/5/2026). 

Dari lokasi, petugas mengamankan satu unit speed boat merah bermesin 40 PK beserta muatannya.

Sebanyak 125 ribu benih bening lobster tujuan Singapura dan Malaysia digagalkan Tim Satgas Rajawali Pangkalan TNI Al (Lanal) di perairan Jambi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan Benih Lobster  Lanal Palembang  TNI AL  Benih Bening Lobster 
BERITA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp