Lancar Berbahasa Indonesia, Hector Souto Mencuri Perhatian di Konferensi Pers

Rabu, 08 April 2026 – 00:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia Hector Souto mencuri perhatian seusai laga ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Malaysia.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada saat konferensi pers seusai laga.

Sontak seluruh pewarta yang hadir dalam sesi tersebut kagum dan takjub dengan apa yang dilakukan manajer asal Spanyol tersebut.

Dalam sesi tersebut Hector memberikan apresiasi kepada anak asuhannya seusai menang dengan skor 1-0 atas Malaysia.

Pada laga tersebut gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Guntur Sulistyo Ariwibowo pada menit ke-23 di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4).

Mantan manajer Bintang Timur Surabaya itu berharap tim asuhannya jauh lebih baik dalam bermain utamanya saat melawan Australia, Rabu (8/4).

“Saya senang, hasil bagus, kami menang. Kami mencoba bermain bagus tapi kadang-kadang tidak main bagus. Malaysia bermain banyak bola lambung,” katanya.

“Kami mencoba main 100% tapi kadang-kadang penyelesaian akhir tidak bagus, passing tidak bagus. Saya pikir kami agak keras dalam beberapa situasi,” ungkap Hector.