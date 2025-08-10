Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Land Cruiser Terbalik di Jalan Ahmad Yani, Sopir Diduga Mengantuk

Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:52 WIB
Land Cruiser Terbalik di Jalan Ahmad Yani, Sopir Diduga Mengantuk - JPNN.COM
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Surabaya berusaha untuk mereposisi mobil Land Cruiser yang terbalik di Jalan Ahmad Yani. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Mobil mewah Land Cruiser bernomor polisi M 88 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Ahmad Yani jalur cepat, Minggu (10/8) pukul 10.21 WIB.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Wasis Sutikno menjelaskan mobil tersebut dikemudikan oleh pria lansia berinisial L, 63.

Kejadian itu bermula saat mobil melaju arah selatan ke utara (masuk Kota Surabaya). Sang sopir diduga kehilangan kendali karena mengantuk.

Baca Juga:

"Saat berniat menginjak rem, justru menginjak pedal dan akhirnya laju mobil oleng hingga terbalik,” kata Wasis.

Beruntung, pengemudi bisa keluar dari mobil dengan selamat. Hanya saja pengemudi mengalami abrasi kaki kanan dan memar di tangan.

“Luka pengemudi langsung ditangani oleh tim gerak cepat selatan,” jelasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berusaha untuk membalikan kondisi mobil. Selanjutnya dibantu derek oleh Dinas Perbubungan Surabaya. (mcr23/jpnn)

Mobil mewah Land Cruiser bernomor polisi M 88 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Ahmad Yani jalur cepat, Minggu (10/8) pukul 10.21 WIB.

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ardini Pramitha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Lalu Lintas  kecelakaan lalu lintas tunggal  kecelakaan tunggal  Land Cruiser 
BERITA KECELAKAAN LALU LINTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp