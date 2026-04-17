Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Pendidikan

Langgar Aturan TKA, Sejumlah Dinas Pendidikan Beri Sanksi Guru dan Pengawas Ujian

Jumat, 17 April 2026 – 20:44 WIB
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP pekan lalu..Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa Dinas Pendidikan di daerah menjatuhkan sanksi kepada guru dan pengawas ujian yang terbukti melakukan pelanggaran saat pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP pekan lalu.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain berupa unggahan kegiatan hingga materi ujian TKA di media sosial.

Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga langsung mengambil langkah cepat setelah menerima laporan dugaan pelanggaran pada 9 April 2026.

Penanggung Jawab Tim Teknis Dinas Pendidikan Rembang Ngadiyono, mengatakan pihaknya segera menghubungi sekolah yang bersangkutan setelah mengetahui adanya unggahan terkait pelaksanaan TKA di Facebook.

“Kami langsung menegur kepala sekolah dan meminta agar posting-an di Facebook segera dihapus sebagai bentuk respons awal terhadap pelanggaran yang terjadi,” ujar Ngadiyono dalam keterangannya, Jumat (17/4).

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Rembang menjatuhkan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis kepada pihak sekolah. Selain itu, sekolah juga diminta membuat berita acara sebagai bukti bahwa konten yang melanggar aturan pelaksanaan TKA telah dihapus.

"Tidak hanya itu, pihak dinas juga memanggil pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi sekaligus memperkuat komitmen menjaga integritas pelaksanaan asesmen," ucapnya.

Ngadiyono menegaskan, dinas terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TKA di seluruh satuan pendidikan di wilayah Rembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TKA  Tes kemampuan akademik  dinas pendidikan  guru 
BERITA TKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp