Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Langgar Izin Tinggal, 3 WN Pakistan Dideportasi Imigrasi Jambi

Minggu, 16 November 2025 – 14:39 WIB
Langgar Izin Tinggal, 3 WN Pakistan Dideportasi Imigrasi Jambi - JPNN.COM
Petugas Imigrasi bersama tiga WN Pakistan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (15/11). Ketiga WNA tersebut dipulangkan ke negara asal terbukti langgar izin tinggal.Foto: ANTARA/HO-Kanim Kelas I TPI Jambi.

jpnn.com, JAMBI - Tiga orang warga negara asing (WNA) asal Pakistan dideportasi Imigrasi Jambi lantaran melanggar izin tinggal di Indonesia.

Ketiga WN Pakistan itu, yakni Mohib Ullah, Zia Ul Haq dan Muhammad Naeem.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Hubertus Hence menyampaikan pemulangan warga asing tersebut berdasarkan tindak lanjut laporan atensi pimpinan dengan melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian.

Baca Juga:

"Deportasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan orang asing dan pelaksanaan hukum keimigrasian. Kami akan terus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran izin tinggal maupun kegiatan yang tidak sesuai aturan," kata Hubertus di Jambi, Minggu (16/11).

Hubertus menyampaikan proses deportasi dilakukan selama 2 hari, mulai Jumat hingga Sabtu atau 14-15 November 2025.

Ketiga WNA tersebut sebelumnya diamankan dan dilakukan pemeriksaan keimigrasian sesuai ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pelanggaran izin tinggal sehingga dilakukan tindakan tegas berupa deportasi dan penangkalan.

Menurut Hubertus, proses pengawalan dilakukan oleh tim petugas Imigrasi Jambi melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada Sabtu (15/11).

Imigrasi Jambi mendeportasi 3 WN Pakistan karena terbukti langgar izin tinggal, sekaligus bentuk konsistensi tindakan penegakan hukum keimigrasian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   imigrasi jambi  Deportasi  WN Pakistan  langgar izin tinggal  keimigrasian  Jambi 
BERITA IMIGRASI JAMBI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp