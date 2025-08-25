Langit Batam Tadi Pagi Begitu Indah

Senin, 25 Agustus 2025 – 12:55 WIB

jpnn.com, BATAM - Lingkaran pelangi mengelilingi matahari di atas langit Batam, Kepulauan Riau (Kepri), terjadi sekitar pukul 10.19 WIB, Senin (25/8).

BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menjelaskan lingkaran pelangi itu adalah fenomena Halo.

"Fenomena Halo adalah pantulan cahaya matahari yang ditutupi oleh awan seratus," kata Kepala BMKG Stasiun Hang Nadim Ramlan Djambak, Senin.

Fenomena Halo terpantau muncul di langit Kota Batam sekitar pukul 10.19 WIB. Awalnya hanya setengah lingkaran, akan tetapi hampir mengelilingi matahari.

Selang beberapa menit berikutnya lingkaran menjadi tegas lebih kuat dan muncul setengah lingkaran lainnya di barisan kedua lingkaran utama.

Ramlan menjelaskan awan seratus adalah awan tipis yang lembab yang ada di sekitar matahari.

"Ini semacam kalau pagi-pagi kita melihat pantulan uap embun itu ada fenomena Halo juga atau langsung di atas terik matahari sebagian ditutupi awan tebal yang tipis, itu akan kelihatan," katanya.

Menurut dia, fenomena ini biasa terjadi terlebih saat awan tipis seratus merata terjadi di langit.