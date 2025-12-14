Langka, Megawati Hadiri dan Tonton Langsung Laga Final Soekarno Cup 2025

jpnn.com, BALI - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri dan menyaksikan pertandingan final Liga Kampung Soekarno Cup 2025. Laga yang mempertemukan Banteng Bali melawan Banteng Jawa Timur itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (13/12).

Kehadiran Megawati disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M. Prananda Prabowo, Ketua Panitia Soekarno Cup 2025 I Made Mahayastra, sejumlah pimpinan partai, dan Gubernur Bali Wayan Koster. Panitia mencatat sekitar 19 ribu penonton memadati stadion.

Saat menyadari kehadiran Megawati di Tribun Utama, ribuan penonton bersorak menyambutnya. Sorak sorai yang diselingi tabuhan gendang dan trompet semakin meriahkan pertandingan babak kedua yang berlangsung ketat hingga berakhir dengan adu penalti.

Selama pertandingan, Megawati tampak tekun menyimak jalannya laga. Sesekali ia berbincang dengan Prananda Prabowo dan Wayan Koster yang duduk mengapitnya. Megawati juga turut bertepuk tangan dan tersenyum lebar saat gol tercipta, serta ikut menegangkan saat bola membahayakan mulut gawang.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kehadiran Megawati sebagai momen istimewa. "Ini momen yang istimewa karena jarang sekali kita melihat Ibu Megawati menonton bola secara langsung di stadion. Apalagi tadi pertandingan berlangsung seru. Ibu Megawati sesekali bertanya ke Mas Prananda dan Pak Koster," kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan pesan Megawati mengenai pentingnya pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, bagi generasi muda. "Ibu Megawati berpesan agar anak muda dibina termasuk dalam bidang olahraga. Apalagi kita ketahui sepakbola menjadi olahraga yang paling diminati di Indonesia. Dengan turnamen Soekarno Cup ini, PDIP turut serta dalam pembinaan olahraga bola sejak usia dini," ujarnya. Turnamen Soekarno Cup diperuntukkan bagi pemain usia U-17. (tan/jpnn)