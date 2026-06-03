Langkah Awal Ekspansi Global, Pegadaian Hadir di Timor Leste

jpnn.com, TIMOR LESTE - PT Pegadaian mencetak sejarah baru dalam perjalanan bisnisnya dengan resmi mengepakkan sayap ke pasar internasional.

Menandai momentum hari jadi yang ke-125 tahun, Pegadaian meresmikan kantor cabang luar negeri pertamanya, yakni Pegadaian Timor Leste Branch, yang berlokasi di Grand Diocese Colmera Complex, Av. Pres. Nicolau Lobato, Rai Nain, Colmera, Vera Cruz, Dili, Timor-Leste, pada 30 Maret 2026 lalu.

Ekspansi strategis ini merupakan bagian dari komitmen besar Pegadaian bersama Holding Ultra Mikro (UMi) BRI Group untuk memperluas jangkauan keuangan inklusif lintas negara.

Kehadiran Pegadaian di Bumi Lorosae untuk membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi, melengkapi layanan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang telah hadir di sana sejak 2017, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan setempat.

Hanya dalam kurun waktu dua bulan sejak resmi beroperasi, bisnis internasional Pegadaian di Timor Leste langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif.

Kehadiran solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah diakses tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Dili.

Penerimaan pasar yang tinggi ini tercermin dari kinerja dua bulan beroperasional hingga Mei 2026, di mana aktivitas pelayanan kredit gadai berhasil memproses lebih dari 600 transaksi dengan total omset pembiayaan yang sukses menembus angka USD 329.882.

Perkembangan yang impresif ini membuktikan bahwa model bisnis gadai yang diusung oleh Pegadaian sangat relevan dengan kebutuhan finansial masyarakat Timor Leste yang membutuhkan likuiditas jangka pendek tanpa prosedur yang rumit.