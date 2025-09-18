Langkah Awal Erick Thohir Jadi Menpora, Langsung Tinjau Proyek Dito Aritotedjo di Cibubur

Kamis, 18 September 2025 – 16:24 WIB

jpnn.com - Langkah awal diambil Erick Thohir setelah ditunjuk menjadi Menpora RI menggantikan Dito Ariotedjo.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu akan langsung datang menilik Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) pada Jumat (19/9).

“Saya mendapatkan titipan dari pak Dito untuk melakukan pengecekan di Cibubur."

"Besok saya akan memastikan bahwa program pak Dito berjalan dan bisa lebih baik lagi,” ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Kompleks olahraga CYESC itu dibangun di tanah sebesar 8,6 hektar dan mulai digunakan sejak 13 Februari silam.

Tempat tersebut merupakan pemusatan pelatihan performa olahraga tinggi jangka panjang atlet elite junior nasional dan berdasarkan rencana aksi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

CYESC sendiri digunakan sejumlah pelatihan atlet elite junior nasional dengan berbagai sarana olahraga.

Bangunan di dalamnya cukup lengkap meliputi GOR Utara yang digunakan untuk kegiatan renang dan senam, sarana panjat tebing yang terdiri tiga dinding panjat, lalu lapangan panahan.