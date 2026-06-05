Langkah Baru Ministry Of

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Ministry Of melepas single terbaru yang bertitel Langkah.

Lagu tersebut merupakan awal dari rangkaian menuju EP terbaru yakni Fase. Mini album itu berjarak satu tahun setelah kelahiran Reverie, album penuh perdana Ministry Of.

Selain menjadi awal rangkaian menuju album mini Fase, Langkah juga jadi kali pertama bagi Ministry Of untuk tampil dengan lagu berbahasa Indonesia. Sebuah perwujudan rencana yang sudah dipersiapkan Ernest Theodore (vokal, gitar), Yudit Halim (gitar), dan Gonzaga Sidharta (bas) setelah merilis album Reverie.

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“Ada rasa khawatir (bernyanyi) dengan lirik Bahasa Indonesia. Takut cringe, cheesy, bertele-tele, terlalu kaku dan sok sastra. Banyak kawan kami dengan lagu-lagu berlirik Bahasa Indonesia yang bagus dan dari situ kami belajar juga. Penasaran, lirik-lirik Bahasa Indonesia Ministry Of akan seperti apa? Kemudian, setelah gue dengar lirik Langkah tulisan Ernest, gue merasa pas banget. Ternyata yang dikhawatirkan enggak usah terlalu dipikirkan, Ernest menurut gue menulis dengan sangat jujur tentang perasaan yang kompleks,” ungkap Gonzaga.

Langkah berangkat dari pengalaman personal vokalis Ministry Of, Ernest dalam menghadapi kerasnya dinamika kehidupan dewasa. Dalam hal ini, sebuah tuntutan untuk bekerja tanpa henti, layaknya sebuah mesin yang diforsir sehari-hari.

“Lagu Langkah saya tulis untuk sebuah pengingat bagi saya pribadi dan orang-orang yang nantinya mendengarkan lagu ini, untuk jangan lupa berhenti sejenak dan beristirahat karena ketika kita lelah, banyak yang akan dirugikan, mungkin diri kita sendiri, mungkin orang terdekat kalian, dan bahkan mungkin pekerjaan kalian,” beber Ernest.

Sejatinya, Ministry Of sudah cukup sering membawakan Langkah secara live di panggung-panggung, termasuk di sesi rekaman bersama Sounds From The Corner.

Satu cara spesifik sebelum akhirnya resmi diperdengarkan secara luas dalam format digitalnya. Tidak hanya itu, Langkah juga merupakan focus track dari album mini Fase.