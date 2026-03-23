Langkah Besar Veda Ega Pratama, Ubah Peta Persaingan Moto3 2026?

jpnn.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menorehkan pencapaian istimewa pada ajang Moto3 Brasil 2026.

Rider berusia 17 tahun itu sukses mengamankan posisi ketiga alias memastikan tempat di podium.

Veda Ega hanya kalah dari Maximo Quiles yang finis terdepan, serta Marco Morelli di posisi kedua.

Meski begitu, hasil ini tetap terasa spesial karena menjadi momen bersejarah bagi dunia balap Indonesia.

Pencapaian ini menjadikan Veda Ega sebagai pembalap Indonesia pertama yang mampu menembus podium di level grand prix.

Rasa haru dan bangga tak bisa disembunyikan oleh Veda Ega setelah balapan usai.

Dia mengaku hasil ini menjadi tonggak penting dalam kariernya yang masih sangat muda.

"Ya, akhirnya saya bisa finis di tiga besar di grand prix kedua saya. Ini merupakan pencapaian terbesar buat saya saat ini," ucapnya.