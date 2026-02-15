Langkah Candra Wijaya Menyiapkan Pebulu Tangkis Spesialis Tunggal

jpnn.com - Legenda bulu tangkis Candra Wijaya terus menunjukkan kontribusinya bagi kemajuan tepok bulu Indonesia dengan menggagas turnamen spesialis nomor tunggal.

Pria kelahiran 16 September 1975 itu mengaku tergerak menyediakan wadah bagi para pemain tunggal, khususnya di kelompok usia dini dan anak-anak, agar memiliki ruang untuk berkembang dan unjuk kemampuan.

"Setelah sekian lama turut berkecimpung di dunia bulu tangkis, kini kami juga ingin terus menyemai guna memunculkan bibit-bibit unggul sektor tunggal," ujar peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 itu.

Candra berharap kejuaraan khusus nomor tunggal ini mampu menarik minat sekaligus menggairahkan pembinaan atlet sejak usia dini.

"Kejuaraan khusus tunggal ini tentunya juga untuk membudayakan pembinaan sejak dini sekaligus melestarikan prestasi bulu tangkis Indonesia di kancah dunia," ungkap pria asal Cirebon itu.

Langkah Candra mendapat apresiasi dari Ketua Pengprov PBSI Banten, Sudarto Adinagoro.

Baca Juga: Candra Wijaya Gagas Turnamen Demi Prestasi Ganda Indonesia di Kancah Dunia

Menurutnya, turnamen spesialis tunggal sangat penting sebagai wadah pembinaan berkelanjutan bagi atlet muda.

"Saya menilai kejuaraan ini merupakan sebuah proses panjang untuk melahirkan atlet-atlet tunggal potensial yang kelak bisa menjadi juara di level nasional dan internasional."