Langkah Projo Dukung Prabowo Dinilai Sah dan Terhormat dalam Politik Kebangsaan

jpnn.com - Ketua Umum PASBATA Prabowo, David Febrian Sandi mengatakan Projo memiliki makna yang mendalam, bahwa Projo adalah rakyat dan mereka yang tergabung di dalam organisasi itu sangat mencintai negaranya.

Menurut David, kelahiran Projo tidak dapat dilepaskan dari sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi inspirasi dan semangat dasar gerakan dan perjuangan para sukarelawan tersebut.

"Projo lahir dari kecintaan terhadap Bapak Jokowi, itu tidak bisa dipungkiri. Fakta sejarah itu menjadi fondasi semangat perjuangan kami hingga hari ini," kata David dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (3/11/2025).

David menilai bergabungnya Projo dengan Partai Gerindra dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka merupakan langkah sah dan terhormat dalam politik kebangsaan.

Dukungan itu menurutnya berorientasi pada keberlanjutan visi pembangunan nasional.

"Jangan ada yang mencoba mengadu domba kami. Kami lahir dari Bapak Jokowi, dan hari ini kami berjuang bersama Bapak Prabowo untuk melanjutkan cita-cita besar beliau demi rakyat dan negara,” tuturnya.

Soal perubahan logo Projo, David menegaskan hal itu bukan pertanda lupa diri, melainkan wujud kedewasaan dan kematangan organisasi.

Dia menekankan bahwa Projo tetap membawa nilai-nilai Jokowi dalam melanjutkan perjuangan ke depan.