Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Langkah PSSI Copot Patrick Kluivert Dinilai Jawaban atas Keresahan Masyarakat

Kamis, 16 Oktober 2025 – 13:39 WIB
Langkah PSSI Copot Patrick Kluivert Dinilai Jawaban atas Keresahan Masyarakat - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (kanan). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia.

Lalu menilai keputusan tersebut menjawab keresahan publik.

"Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat," kata Lalu kepada awak media, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

Langkah PSSI memecat Kluivert diambil setelah Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

Komisi X Dorong Pembenahan Sepak Bola Nasional

Lalu menyarankan agar PSSI segera melakukan pembenahan menyeluruh setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Ayo move on. Segera PSSI melaksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat," ungkap legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca Juga:

Perjalanan Timnas Indonesia di Putaran Empat

Pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10/2025) WIB, Indonesia kalah 2–3 dari Arab Saudi.

Adapun, Indonesia pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10) dini hari kemarin, kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3.

Wakil Ketua Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mendukung langah PSSI mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kenapa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Patrick Kluivert  PSSI  Timnas Indonesia  Patrick Kluivert Dipecat  Pelatih Timnas Indonesia  Komisi X DPR RI 
BERITA PATRICK KLUIVERT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp