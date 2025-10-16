Langkah PSSI Copot Patrick Kluivert Dinilai Jawaban atas Keresahan Masyarakat

Kamis, 16 Oktober 2025 – 13:39 WIB

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia.

Lalu menilai keputusan tersebut menjawab keresahan publik.

"Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat," kata Lalu kepada awak media, Kamis (16/10/2025).

Langkah PSSI memecat Kluivert diambil setelah Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

Komisi X Dorong Pembenahan Sepak Bola Nasional

Lalu menyarankan agar PSSI segera melakukan pembenahan menyeluruh setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Ayo move on. Segera PSSI melaksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat," ungkap legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca Juga: Patrick Kluivert dan Staf Belanda Resmi Angkat Kaki dari Timnas Indonesia

Perjalanan Timnas Indonesia di Putaran Empat

Pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10/2025) WIB, Indonesia kalah 2–3 dari Arab Saudi.

Adapun, Indonesia pada pertandingan di King Abdullah Sports City, Kamis (9/10) dini hari kemarin, kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3.