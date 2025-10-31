Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Langkah Sinergis Menara Syariah PIK2 dan Istiqlal Global Fund Bangun Ekosistem Halal

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:37 WIB
Langkah Sinergis Menara Syariah PIK2 dan Istiqlal Global Fund Bangun Ekosistem Halal
Direktur Utama Istiqlal Global Fund Ahsanul Haq mengunjungi Menara Syariah Pantai Indah Kapuk 2. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Suasana di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Selasa (28/10) siang terasa hangat dan penuh spirit kolaborasi seiring dengan kehadiran Direktur Utama Istiqlal Global Fund (IGF) Ahsanul Haq.

Kehadirannya di kawasan pusat keuangan syariah pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu bukan sekadar kunjungan biasa.

Kunjungan Pak Anol -panggilan akrab Ahsanul- menjadi penanda dari upaya dua institusi besar, yakni Masjid Istiqlal dan Menara Syariah PIK2, untuk mempererat sinergi dan memperkuat fondasi ekosistem halal nasional.

Dalam diskusi terbuka antara Pak Anol dengan Corporate Relation Coordinator Menara Syariah PIK2 Denny Hardiansyah, kedua belah pihak membahas berbagai inisiatif strategis. Dari sisi Menara Syariah, Denny menuturkan kiprah lembaganya dalam memperkuat peran ekonomi syariah melalui beragam kegiatan.

"Menara Syariah PIK2 sudah banyak menggelar berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sini,” ujar Denny.

Pertemuan penuh keakraban itu juga disertai komitmen yang sama untuk memperluas ruang kerja sama.

Istiqlal Global Fund memberikan apresiasi atas visi dan langkah nyata Menara Syariah PIK2, sembari membuka peluang kolaborasi di masa mendatang.

Kunjungan itu ditutup dengan peninjauan ke pembangunan Masjid Al Ikhlas PIK, salah satu simbol kesungguhan kawasan PIK2 dalam membangun ruang spiritual yang berpadu dengan modernitas Islam.



