Langkah Strategis Milwaukee: Buka Gerbang Teknologi Cordless di Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - Deru industri Kalimantan kini mendapat suntikan energi baru. PT. Milwaukee Tool Indonesia membuka kehadirannya di Balikpapan.

Langkah itu menandai ekspansi strategis merek perkakas profesional asal Amerika Serikat tersebut ke wilayah yang dikenal sebagai jantung industri nasional.

Ekspansi menjadi strategi besar Milwaukee mendekatkan diri dengan para pelaku industri pertambangan, minyak dan gas, hingga konstruksi yang tumbuh pesat di Pulau Borneo.

“Balikpapan adalah pusat aktivitas industri berat Indonesia. Kami ingin hadir lebih dekat agar bisa memberikan solusi langsung bagi para profesional di lapangan,” ujar Commercial Director Milwaukee Tool Indonesia Husen Kasim, dalam keterangannya, Minggu (26/10).

Gerbang Menuju Pasar Industri Timur Indonesia

Kalimantan memiliki peran penting dalam peta ekonomi nasional—mulai dari sektor pertambangan batubara, migas, hingga proyek infrastruktur besar yang terus berkembang.

Kehadiran Milwaukee di Balikpapan menjadi pintu masuk utama menuju wilayah dengan kebutuhan alat kerja berteknologi tinggi yang terus meningkat.

Dengan reputasi sebagai satu-satunya merek yang fokus pada perkakas nirkabel (cordless), Milwaukee membawa lebih dari 400 varian produk ke pasar Indonesia.