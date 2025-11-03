Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Langsung Latihan Seusai Duel Panas, Persib Kirim Pesan Tegas Menjelang Lawan Selangor

Senin, 03 November 2025 – 10:30 WIB
Langsung Latihan Seusai Duel Panas, Persib Kirim Pesan Tegas Menjelang Lawan Selangor - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Asian Football Confederation (AFC) 2025

jpnn.com - Kurang dari sehari setelah meladeni perlawanan Bali United, para pemain Persib Bandung kembali turun ke lapangan.

Tak ada waktu bersantai, skuad Maung Bandung langsung menjalani program latihan pemulihan dan adaptasi di Pulau Dewata, Minggu (2/11/2025) pagi.

Program Latihan Persib Sebelum ke Malaysia

Dalam sesi latihan tersebut, tim dibagi ke dalam dua kelompok. 

Baca Juga:

Para pemain yang tampil lebih dari 60 menit mendapat menu pemulihan di hotel, sementara sisanya berlatih normal di Stadion Gelora Samudra, Kuta.

Sebanyak 10 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung pelatih Bojan Hodak.

Latihan dimulai pukul 08.30 WITA, diawali dengan pemanasan ringan dan berlanjut ke sesi latihan menggunakan bola. 

Baca Juga:

Menjaga Kebugaran Pemain

Program tersebut dirancang untuk menjaga ritme permainan dan menyamakan kebugaran antara pemain starter dan pelapis.

Di sisi lain, pemain yang turun sejak menit awal ketika menghadapi Bali United mendapat sesi pemulihan bersama fisioterapis tim, Benediktus Adi Prianto, mulai pukul 10.00 WITA.

Seusai laga panas melawan Bali United, langkah cepat Persib Bandung bikin penasaran. Apa pesan yang ingin disampaikan sebelum terbang ke Malaysia?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Selangor FC  Persib Bandung  AFC Champions League Two  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp