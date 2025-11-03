Langsung Latihan Seusai Duel Panas, Persib Kirim Pesan Tegas Menjelang Lawan Selangor

Senin, 03 November 2025 – 10:30 WIB

jpnn.com - Kurang dari sehari setelah meladeni perlawanan Bali United, para pemain Persib Bandung kembali turun ke lapangan.

Tak ada waktu bersantai, skuad Maung Bandung langsung menjalani program latihan pemulihan dan adaptasi di Pulau Dewata, Minggu (2/11/2025) pagi.

Program Latihan Persib Sebelum ke Malaysia

Dalam sesi latihan tersebut, tim dibagi ke dalam dua kelompok.

Para pemain yang tampil lebih dari 60 menit mendapat menu pemulihan di hotel, sementara sisanya berlatih normal di Stadion Gelora Samudra, Kuta.

Sebanyak 10 pemain mengikuti latihan yang dipimpin langsung pelatih Bojan Hodak.

Latihan dimulai pukul 08.30 WITA, diawali dengan pemanasan ringan dan berlanjut ke sesi latihan menggunakan bola.

Baca Juga: Johnny Ungkap Penyebab Kekalahan Bali United dari Persib

Menjaga Kebugaran Pemain

Program tersebut dirancang untuk menjaga ritme permainan dan menyamakan kebugaran antara pemain starter dan pelapis.

Di sisi lain, pemain yang turun sejak menit awal ketika menghadapi Bali United mendapat sesi pemulihan bersama fisioterapis tim, Benediktus Adi Prianto, mulai pukul 10.00 WITA.