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JPNN.com - Entertainment - Musik

Lanjutkan Kiprah di Amerika Serikat, Marthin Siahaan Rilis Rhythm Inside

Sabtu, 18 Juli 2026 – 17:07 WIB
Lanjutkan Kiprah di Amerika Serikat, Marthin Siahaan Rilis Rhythm Inside - JPNN.COM
Marthin Siahaan. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, LOS ANGELES - Musisi asal Indonesia, Marthin Siahaan terus melanjutkan perjalanan musikalnya di Amerika Serikat.

Tidak hanya untuk mengejar karier, tetapi juga memulai kembali mimpi-mimpinya langsung di sana untuk menjadi musisi Indonesia yang dapat hidup, berkarya, dan bertumbuh di tengah lingkaran industri musik.

Kini, Marthin Siahaan kembali memperkenalkan karya terbarunya melalui single yang berjudul Rhythm Inside.

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Lagu tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Marthin Siahaan dalam membangun eksistensi sebagai musisi Indonesia di Amerika, sekaligus menjaga agar pendengar di Indonesia tetap dapat mengikuti jejak musikalnya.

Menurutnya, Rhythm Inside bukan sekadar lagu tentang musik. Dia memaknai rhythm sebagai sesuatu yang lebih dalam: fondasi, potensi, dan irama kehidupan yang sudah Tuhan letakkan dalam diri setiap manusia sejak awal.

"Lagu ini lahir dari kesadaran bahwa sebenarnya kita sudah punya apa pun yang kita perlukan. Semua potensi itu sudah ada di dalam diri kita. Tuhan sudah kasih dari awal, tinggal bagaimana kita menyadari, merawat, dan siap untuk terbang,” ungkap Marthin Siahaan dalam keterangan resmi.

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Secara musikal, Rhythm Inside membawa identitas Marthin Siahaan yang kuat melalui beat yang dominan, progresi chord yang kaya, serta pesan lirik yang hangat dan penuh
harapan.

Lagu itu berbicara tentang rasa syukur, cinta, harmoni, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan lebih utuh.

Kini, Marthin Siahaan kembali memperkenalkan karya terbarunya melalui single yang berjudul Rhythm Inside.

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TAGS   Marthin Siahaan  Musikus Marthin Siahaan  Lagu Marthin Siahaan  Album Marthin Siahaan 

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