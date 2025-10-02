Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Lanjutkan Kiprah Global, UNKRIS Kerja Sama Bareng USPU Russia

Kamis, 02 Oktober 2025 – 10:24 WIB
Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) berkolaborasi dengan Ural State Pedagogical University (USPU) Russia untuk melaksanakan program kolaboratif Russia untuk melaksanakan program kolaboratif Russian Language Training, Cultural Exchange & Community Services Batch-2. Foto: dok UNKRIS

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) berkolaborasi dengan Ural State Pedagogical University (USPU) Russia untuk melaksanakan program kolaboratif Russian Language Training, Cultural Exchange & Community Services Batch-2.

Kali ini program itu digelar sepanjang Oktober 2025 dengan tema inspiratif: "Innovation Across Cultures, Inspiring Global Futures".

Rektor UNKRIS Dr. Ali Johardi, SH., MH dalam sambutannya menyampaikan program internasional ini sebagai langkah strategis UNKRIS dalam memperluas jaringan global.

“Kolaborasi ini bukan sekadar pertukaran akademik, tetapi juga kesempatan bagi UNKRIS untuk menunjukkan kualitas perguruan tinggi Indonesia di panggung internasional,” ujar Dr. Ali Johardi.

Adapun acara pembukaan resmi berlangsung pada 1 Oktober 2025 di ruang Sidang Rektorat UNKRIS, dibuka oleh Rektor UNKRIS, Dr. Ali Johardi, SH., MH, bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, serta didampingi Deputi Director House of Russia, Maria Hionaki, dan Dekan FIA UNKRIS, Dr. Ade Reza Hariyadi, SIP., M.Si.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyampaikan dukungannya terhadap kerja sama ini. 

Dia menyebut Rusia terbuka bagi perguruan tinggi Indonesia untuk menjalin kolaborasi di berbagai bidang. 

“Program ini bisa menjadi pintu masuk bagi kolaborasi lebih luas di masa depan,” katanya.

