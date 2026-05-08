Lansia Ditemukan Meninggal Dunia di Pondok Kebun Lanang Jaya

jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang pria lanjut usia bernama Amansani (60) ditemukan meninggal dunia di sebuah pondok kebun di Dusun III Desa Lanang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Kamis (7/5/2026) sore.

Penemuan jasad korban mengundang rasa haru, warga setempat yang turut membantu proses evakuasi hingga pemakaman.

Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin mengungkapkan bahwa korban selama ini diketahui tinggal seorang diri dan kerap menghabiskan waktu di gubuk sederhana tersebut.

Peristiwa ini terungkap setelah dua warga merasa curiga karena korban sudah beberapa hari tidak terlihat di warung tempat biasa berkumpul.

"Korban kurang lebih tiga hari tidak tampak seperti biasanya. Warga kemudian berinisiatif mendatangi pondok tempat korban beristirahat," ungkap Erwin, Jumat (8/5/2026).

Saat tiba di lokasi, warga mencium aroma tidak sedap dari dalam pondok. Setelah pintu dibuka, korban ditemukan dalam posisi terbaring dan sudah meninggal dunia.

Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke pemerintah desa dan diteruskan ke Polsek Gunung Megang.

Polisi bersama personel Koramil, perangkat desa dan petugas medis Puskesmas Gunung Megang kemudian mendatangi lokasi guna melakukan pemeriksaan.