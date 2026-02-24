JPNN.com - Daerah

Lansia Hilang di Banyuwangi Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Kamis, 09 April 2026 – 00:05 WIB
Tim SAR gGabungan Banyuwangi, Jawa Timur, mengevakuasi jenazah lansia hilang di kebun Desa Tambong, Kecamatan Kabat. Rabu (8/4/2026). ANTARA/HO-Kantor SAR Banyuwangi

jpnn.com - BANYUWANGI - Seorang perempuan lanjut usia yang dilaporkan hilang saat pergi ke kebun kelapa di Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sejak Senin (6/4), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Rabu (8/4).

Korban bernama Sitinah (68), warga Desa Macanputih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 13.53 WIB.

"Korban ditemukan pukul 13.53 WIB dalam kondisi meninggal dunia, pada koordinat 08°14'55.09"S 114°18'10.91"E dengan jarak sekitar 0,54 kilometer dari lokasi kejadian awal," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi I Made Oka Astawa di Banyuwangi, Rabu (8/4).

Dia menjelaskan bahwa Tim SAR Gabungan melakukan operasi pencarian dengan metode penyisiran cepat mulai pukul 06.40 WIB.

Setelah upaya pencarian intensif, katanya, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, korban dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan operasi pencarian ini," ungkapnya.

Operasi SAR perempuan lansia ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Tim Rescue Kantor SAR Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, TNI/Polri, aparatur desa serta masyarakat setempat. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

