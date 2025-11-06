Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Lansia Hilang Saat Berkebun di Kolaka Utara, Tim SAR Gabungan Terus Lakukan Pencarian

Kamis, 06 November 2025 – 21:37 WIB
Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka melaksanakan apel pencarian korban yang hilang di kebun Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11/2025). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com - KENDARI - Seorang lanjut usia, Herman (62) dilaporkan hilang saat berkebun di Desa Koreha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Basarnas Kendari menurunkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka untuk melakukan pencarian terhadap lansia yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada pukul 16.02 WITA, itu.

"Kami menerima informasi telah terjadi kondisi membahayakan manusia yang diduga hilang di kebun Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara," kata Kepala Basarnas Kendari Amiruddin dihubungi di Kendari, Kamis (7/11) malam.

Berbekal laporan tersebut, pihaknya kemudian menurunkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka untuk menuju lokasi kejadian guna memberikan bantuan SAR. "Dengan jarak tempuh lokasi kejadian sekitar 180 kilometer," ujarnya.

Ia menjelaskan pencarian tersebut turut melibatkan beberapa unsur, antara lain Staf Ops Basarnas Kendari, Pos SAR Kolaka, Babinsa Desa Koreha, BPBD Kolaka Utara, Bhabinkamtibmas Desa Koreha, Polsek Ngapa, masyarakat sekitar, dan keluarga korban.

"Saat ini Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban," katanya.

Dia mengatakan kronologi hilangnya korban bermula saat warga setempat melihat lansia itu tengah berjalan menuju kebun miliknya, Senin (3/11), sekitar pukul 20.00 WITA.

Lalu, pada hari berikutnya sekitar pukul 14.20 WITA, korban belum kembali ke rumahnya. Anak korban kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan orang tuanya itu di kebun.

Seorang lansia hilang saat berkebun di Kolaka Utara. Tim SAR yang mendapat laporan peristiwa itu, langsung melakukan pencarian.

