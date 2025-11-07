Lansia yang Hilang saat Berkebun di Kolaka Utara Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - KENDARI - Seorang lanjut usia (lansia) bernama Herman (62) yang dilaporkan hilang saat berkebun di Desa Koreha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, ditemukan Tim SAR Gabungan. Korban ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Basarnas Kendari Amiruddin mengatakan bahwa korban ditemukan sekitar 4,9 kilometer arah timur dari perkiraan lokasi terakhir dilihat oleh warga setempat pada pukul 06.45 WITA.

"Kami menerima informasi dari tim yang berada di lapangan yang melaporkan jika korban ditemukan selamat, dan kemudian langsung dievakuasi ke rumah korban," katanya saat dihubungi di Kendari, Jumat (7/11).

Amiruddin mengatakan bahwa dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," ujarnya.

Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian tersebut, antara lain, Staf Ops Basarnas Kendari, Pos SAR Kolaka, Babinsa Desa Koreha, BPBD Kolaka Utara, Bhabinkamtibmas Desa Koreha, Polsek Ngapa, masyarakat sekitar, dan keluarga korban.

Hilangnya korban bermula saat warga setempat melihat dia tengah berjalan menuju ke kebun miliknya, pada Senin (3/11) sekitar pukul 20.00 WITA.

Saat besok hari, sekitar pukul 14.20 WITA, korban diketahui belum kembali ke rumahnya, sehingga anaknya memutuskan untuk mencari keberadaan orang tuanya itu di kebun.