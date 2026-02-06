Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lantik 43 Pejabat DJP, Menkeu Purbaya: Hari Ini Spesial, Welcome to Juanda, Pak Juda!

Jumat, 06 Februari 2026 – 19:55 WIB
Lantik 43 Pejabat DJP, Menkeu Purbaya: Hari Ini Spesial, Welcome to Juanda, Pak Juda! - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Foto: ANTARA/Bayu Saputra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik 43 pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Bersamaan dengan momen tersebut, Menkeu Purbaya menyambut Juda Agung yang baru bekerja hari perdana sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

"Alhamdulillah hari ini spesial karena bukan cuma pelantikan, tetapi sekaligus menyambut Pak Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Welcome to Juanda, Pak Juda," kata Menkeu Purbaya dalam sambutannya. 

Menkeu menilai Juda Agung sebagai seorang profesional di bidang ekonomi yang sudah berpengalaman.

Rekam jejak Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terbiasa menjaga stabilitas moneter.

Selain itu, Menkeu menilai Juda Agung berpengalaman dalam menjaga inflasi dan nilai tukar.

"Kini beliau diminta untuk ikut menjaga APBN. Pak Juda tentunya akan memperkuat perspektif serta koordinasi di sektor keuangan," katanya menjelaskan.

"Itu makanya ada switch ya, supaya makin dengan BI," imbuhnya. 



