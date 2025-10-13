Lantik Dua Wakil Rektor Baru, Unkris Siap Berkontribusi Pada Pendidikan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Krisnadwipayana (Unkris) telah melantik dua Wakil Rektor baru, Brigjen. TNI (Purn) Safrin Rachman, SH., MH sebagai Wakil Rektor 1 dan Drs. H. Nuridin, MM sebagai Wakil Rektor 2.

Adapun pelantikan dilakukan secara resmi oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana DR. Amir Karyatin, SH di Ruang Rapat Rektorat Unkris.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, acara tersebut dihadiri oleh para pejabat civitas akademika Unkris, termasuk para dekan, ketua program studi, serta anggota senat universitas.

Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., sebagai Ketua Senat Universitas sekaligus Ketua Pembina Yayasan Unkris menyampaikan makna strategis dari pelantikan tersebut.

“Hari ini adalah momentum penting, bukan hanya bagi universitas, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pelantikan ini sekaligus mengingatkan akan pentingnya revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia untuk menciptakan masyarakat dengan mental yang kuat, tangguh, dan berintegritas,” ujar Prof. Gayus.

Lebih lanjut, Prof. Gayus menekankan bahwa kesehatan mental adalah fondasi bagi produktivitas tinggi.

"Melalui pengelolaan yang baik, kampus bisa memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya berkembang dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam aspek sosial dan emosional,” tambahnya.Prof. Gayus menegaskan kampus yang sehat dan mental yang kuat akan melahirkan generasi siap menghadapi tantangan masa depan.

Prof. Gayus pun optimistis masa depan Unkris dengan kepemimpinan baru para wakil rektor.