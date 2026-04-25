JPNN.com - Pendidikan

Lantik Tiga Wakil Rektor, UKI Siap Jawab Tantangan Dunia Pendidikan

Sabtu, 25 April 2026 – 12:31 WIB
Rektor UKI Prof Angel Damayanti mengukuhkan tiga Wakil Rektor, yakni Dr. Hendri Jayadi SH, MH (bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Pemasaran/WRKKP), Riwandari Juniasti, S.Pd., MM (bidang Keuangan, SDM, dan Pengelolaan Kampus/WRKSP), dan Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed (bidang Akademik dan Inovasi Pendidikan/WRAIP), di Gedung GWS, UKI, Jakarta Timur, Jumat (24/4/2026). Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Mencetak generasi-generasi emas menjadi visi yang diemban Universitas Kristen Indonesia (UKI) ke depan. Hal tersebut linier dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Sejak lama UKI telah dikenal sebagai salah satu 'lumbung' insan cerdas di bangsa ini. Hal tersebut harus diperkuat dan akan terus ditingkatkan melalui visi UKI Emas," kata Rektor UKI Prof Angel Damayanti saat mengukuhkan tiga Wakil Rektor, yakni Dr. Hendri Jayadi SH, MH (bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Pemasaran/WRKKP), Riwandari Juniasti, S.Pd., MM (bidang Keuangan, SDM, dan Pengelolaan Kampus/WRKSP), dan Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed (bidang Akademik dan Inovasi Pendidikan/WRAIP), di Gedung GWS, UKI, Jakarta Timur, Jumat (24/4/2026).

Rektor UKI meminta ketiga Warek yang dilantik bisa segera menjalankan tugas, membuat program kerja, serta bersinergi dengan berbagai pihak.

"Saya berharap seluruh stakeholder UKI bisa saling bergandengan tangan untuk mewujudkan visi besar kita," ujarnya.

Warek KKP Hendri Jayadi secara lugas mengatakan, di bidang kemahasiswaan, dirinya mengedepankan program-program yang berhubungan dengan pengembangan prestasi mahasiswa, baik nasional maupun internasional, salah satunya menjalin kerja sama dengan dunia usaha melalui optimalisasi jaringan alumni UKI.

Sementara untuk pemasaran, Hendri akan mengembangkan dan memanfaatkan digitalisasi marketing dan promosi secara masif.

"Kita semua memiliki panggilan untuk mewujudkan UKI Emas di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila sehingga mendorong UKI go global," jelas Hendri.

Dia menjelaskan 'Emas' yang dimaksud memiliki makna: E (Empowering), terkait pengembangan kualitas mahasiswa, bakat, dan terkolerasi dengan iuran mahasiswa.

