Lanud Adisutjipto dan Husein Sastranegara Akan Buka Lagi Penerbangan Komersial

Dua pangkalan TNI AU (lanud), yakni Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Lanud Husein Sastranegara Bandung direncanakan bakal membuka lagi penerbangan komersial.

Rencana itu mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hal ini dibahas ketika Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto bertemu dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard di Gedung Kemhan, Jakarta, Senin (25/5/2026)).

"Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial," kata Donny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Donny menilai langkah itu bakal memberikan dampak baik dari beragam sisi. Salah satunya, peningkatan perekonomian di sektor penerbangan sipil.

Dengan banyaknya penerbangan di dua lanud itu, aktivitas keluar dan masuknya masyarakat akan semakin meningkat sehingga roda perekonomian di daerah juga akan semakin berputar.

Walakin, Donny mengatakan meningkatnya aktivitas penerbangan sipil tidak boleh mengganggu operasional penerbangan TNI AU di dua lanud tersebut.

"Kami tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik," kata dia.