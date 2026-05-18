Lanud RSN Pekanbaru Jadi Home Base Jet Tempur Rafale

jpnn.com - Indonesia resmi menerima enam pesawat tempur multirole combat aircraft (MRCA) Rafale dalam seremoni penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) strategis TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menyerahkan pesawat tempur generasi terbaru tersebut kepada TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari penguatan pertahanan udara nasional.

Dalam prosesi penyerahan, Presiden Prabowo secara simbolis melepas tirai logo Skadron Udara 12 pada badan pesawat Rafale, dilanjutkan tradisi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Selanjutnya, Presiden menyerahkan kunci pesawat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kemudian diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

“Baru saja menerima secara resmi penambahan Alpalhankam untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, A400, dan radar juga,” ujar Presiden Prabowo usai meninjau Alpalhankam yang diserahkan.

Kehadiran Rafale menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Riau.

Pasalnya, home base atau pangkalan utama jet tempur canggih buatan Prancis tersebut berada di Lanud Roesmin Nurjadin (RSN), Pekanbaru, di bawah jajaran Wing Udara 3 Tempur.

Komandan Lanud RSN Marsma TNI Abdul Haris turut menghadiri langsung prosesi penyerahan tersebut sebagai bentuk kesiapan Lanud RSN dalam mendukung operasional Rafale di Indonesia.