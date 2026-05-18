Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Lanud RSN Pekanbaru Jadi Home Base Jet Tempur Rafale

Senin, 18 Mei 2026 – 21:24 WIB
Lanud RSN Pekanbaru Jadi Home Base Jet Tempur Rafale - JPNN.COM
Saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menyerahkan pesawat tempur generasi terbaru tersebut kepada TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari penguatan pertahanan udara nasional. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Indonesia resmi menerima enam pesawat tempur multirole combat aircraft (MRCA) Rafale dalam seremoni penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) strategis TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menyerahkan pesawat tempur generasi terbaru tersebut kepada TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari penguatan pertahanan udara nasional.

Dalam prosesi penyerahan, Presiden Prabowo secara simbolis melepas tirai logo Skadron Udara 12 pada badan pesawat Rafale, dilanjutkan tradisi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Baca Juga:

Selanjutnya, Presiden menyerahkan kunci pesawat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kemudian diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

“Baru saja menerima secara resmi penambahan Alpalhankam untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, A400, dan radar juga,” ujar Presiden Prabowo usai meninjau Alpalhankam yang diserahkan.

Kehadiran Rafale menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Riau.

Baca Juga:

Pasalnya, home base atau pangkalan utama jet tempur canggih buatan Prancis tersebut berada di Lanud Roesmin Nurjadin (RSN), Pekanbaru, di bawah jajaran Wing Udara 3 Tempur.

Komandan Lanud RSN Marsma TNI Abdul Haris turut menghadiri langsung prosesi penyerahan tersebut sebagai bentuk kesiapan Lanud RSN dalam mendukung operasional Rafale di Indonesia.

Landasan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud RSN), Pekanbaru menjadi home base atau pangkalan utama jet tempur Rafale buatan Prancis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jet Tempur Rafale  Lanud RSN  Lanud Roesmin Nurjadin  Pekanbaru  Prabowo Subianto  Marsma TNI Abdul Haris 
BERITA JET TEMPUR RAFALE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp