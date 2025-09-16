Lapak Sembako Jadi Penopang Keluarga, IWIP Buka Harapan Baru

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - Kehadiran PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Salah satunya Johani (37), seorang ibu rumah tangga yang kini menggantungkan hidup dari lapak sembako di dekat gerbang kawasan industri tersebut.

Johani memulai usahanya tiga tahun lalu dengan modal terbatas. Dia menjajakan kebutuhan pokok dan sayuran secara sederhana.

Seiring waktu, usahanya berkembang, dagangan makin beragam, dan pelanggannya bertambah, sebagian besar merupakan karyawan IWIP serta warga sekitar.

“Alhamdulillah dengan kehadiran IWIP, kami bisa berdagang di sini. Kalau tidak ada, mungkin kami bingung mau berjualan di mana,” ujar Johani.

IWIP sejak 2020, menyediakan area khusus bernama Lapak Gate 2, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi pedagang lokal.

Area ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus memenuhi kebutuhan harian pekerja maupun penduduk sekitar kawasan industri.

Menurut Johani, makin banyak ibu rumah tangga yang kini berani membuka usaha di sekitar kawasan IWIP.