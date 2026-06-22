Lapangan Golf Ottolima Disorot, DPR Minta Penertiban Kawasan Senayan Tidak Berhenti

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak berhenti untuk melakukan penertiban kawasan Senayan setelah berhasil mengeksekusi lahan Hotel Sultan.

Belakangan, muncul desakan dari masyarakat agar langkah yang sama diambil terhadap lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club yang diketahui dikelola Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan.

Menanggapi dinamika tersebut, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai ketegasan pemerintah dalam kasus Hotel Sultan patut diapresiasi.

Namun, dia berharap pemerintah tidak berhenti di situ saja.

“Saya katakan tidak hanya di Hotel Sultan saja, tapi juga pihak-pihak lain yang masih menguasai milik atau pemerintah atau hak negara atau aset-aset lain di kawasan Senayan yang masih dipakai atau dimiliki oleh swasta, mungkin sudah habis haknya pemerintah harus berani mengambil,” kata Rudianto, Senin (22/6).

Rudianto memastikan mendukung sikap tegas pemerintah untuk mengambil alih kembali aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta.

Menurut Rudianto, negara tidak boleh kalah dari pihak swasta yang menguasai aset negara

“Mudah-mudahan ini menjadi alarm baik dalam rangka kemudian pengembalian seluruh aset-aset milik pemerintah yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak swasta yang mana pengelolaannya sudah habis kontraknya kan,” pungkasnya.