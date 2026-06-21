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JPNN.com - Nasional - Hukum

Lapangan Golf Ottolima Pakai Tanah Negara, Kontribusinya untuk Rakyat Dipertanyakan

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:44 WIB
Lapangan Golf Ottolima Pakai Tanah Negara, Kontribusinya untuk Rakyat Dipertanyakan - JPNN.COM
Golf (Ilustrasi). Foto dok jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club milik Wamenko Kumham Impas Otto Hasibuan layak dievaluasi negara dan rakyat.

Pasalnya, fasilitas olahraga tersebut menggunakan tanah milik negara.

“Kawasan Senayan merupakan salah satu kawasan dengan nilai tanah tertinggi di Indonesia konteks. Pemiliknya adalah negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, lapangan golf di kawasan Senayan berpotensi masuk dalam ruang evaluasi yang sama,” kata pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Minggu (21/6).

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Atas dasar itu, Achmad Nur Hidayat juga mendorong adanya audit pajak lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club milik Ketua DPN Peradi tersebut.

Ia pun mempertanyakan kepatuhan pembayaran pajak hingga kontribusi penerimaan negara bukan pajak.

“Audit tersebut perlu mencakup kepatuhan pembayaran pajak, kontribusi penerimaan negara bukan pajak, status dan masa berlaku perizinan, kesesuaian penggunaan lahan dengan peruntukan tata ruang, serta kewajiban kontraktual lainnya,” tegas dia.

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Lebih jauh, ia menegaskan, audit terhadap lapangan golf tersebut juga diperlukan untuk memastikan seluruh aset memberikan nilai maksimal bagi negara selaku pemilik.

“Logikanya sederhana. Ketika auditor menemukan indikasi masalah pada satu bagian perusahaan, pemeriksaan biasanya diperluas ke seluruh portofolio aset. Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh aset memberikan nilai maksimal bagi pemiliknya,” imbuh dia.

Lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club milik Wamenko Kumham Impas Otto Hasibuan layak dievaluasi negara dan rakyat

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TAGS   Otto Hasibuan  Lapangan golf  Senayan Avenue by Ottolima  wamenko kumham imipas  pajak  Senayan 
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