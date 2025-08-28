Lapas Cibinong Latih Warga Binaan Jadi Teknisi AC Profesional

jpnn.com, CIBINONG - Dalam upaya membekali warga binaan dengan keterampilan yang aplikatif dan dibutuhkan dunia kerja, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong menyelenggarakan pelatihan membersihkan dan memperbaiki pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

Berlokasi di Lounge Lapangan Tenis Lapas Cibinong, Selasa (26/8), pelatihan ini terselenggara berkat kerja sama strategis antara Lapas Cibinong, Mitra Perempuan, dan Sahabat Lapas Paroki Gereja Maria Bunda Segala Bangsa.

Kolaborasi ini menjadi bukti konkret dukungan berbagai elemen masyarakat dalam mendorong proses reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, yang secara simbolis menyematkan kartu peserta kepada salah satu perwakilan warga binaan.

Dalam sambutannya, Kalapas menegaskan pentingnya pemberdayaan warga binaan melalui pelatihan yang aplikatif dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Kami ingin warga binaan kembali ke masyarakat dengan kesiapan penuh – bukan hanya secara moral dan mental, tetapi juga dengan keterampilan nyata yang bisa langsung dimanfaatkan untuk bekerja atau membuka usaha sendiri,” ujar Wisnu Hani Putranto.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi lengkap mulai dari teori dasar sistem pendingin udara, teknik perawatan berkala, hingga praktik langsung memperbaiki unit AC sesuai standar profesional.

Pelatihan ini dipandu oleh instruktur berpengalaman di bidangnya, sehingga para peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil dalam praktik lapangan.