Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Lapas dan Rutan di Jawa Barat Overload, 1 Kamar 7 Orang

Selasa, 16 September 2025 – 12:50 WIB
Lapas dan Rutan di Jawa Barat Overload, 1 Kamar 7 Orang - JPNN.COM
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Jawa Barat mengalami overload hingga 45,62 persen.

Kondisi itu membuat kapasitas penampungan warga binaan jauh melampaui batas ideal.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Barat Kusnali mengakui adanya kelebihan kapasitas di lapas dan rutan tersebut.

Baca Juga:

"Ada over kapasitas hunian (lapas) wilayah Jawa Barat itu 45,62 persen," kata Kusnali pada Selasa (16/9).

Dari 33 lapas dan rutan yang ada, kapasitas hunian hanya untuk 18.030 orang.

Namun, saat ini terdapat 26.256 yang menjadi warga binaan, lebih banyak 8.226 dari kapasitas yang telah ditentukan.

Baca Juga:

"Sekarang ini kapasitas di wilayah Jawa Barat itu 18 ribu, tetapi sekarang kapasitas hunian yang sudah ada itu 26 ribu," tuturnya.

Dia menyampaikan, kondisi tersebut sangat berdampak pada warga binaan yang menjadi penghuni.

Hunian lapas dan rutan di Jawa Barat mengalami overload atau overkapasitas hingga 45,62 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lapas  Rutan  lapas di jawa barat  rutan di Jawa Barat 
BERITA LAPAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp