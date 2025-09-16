Lapas dan Rutan di Jawa Barat Overload, 1 Kamar 7 Orang

Selasa, 16 September 2025 – 12:50 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Jawa Barat mengalami overload hingga 45,62 persen.

Kondisi itu membuat kapasitas penampungan warga binaan jauh melampaui batas ideal.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Barat Kusnali mengakui adanya kelebihan kapasitas di lapas dan rutan tersebut.

"Ada over kapasitas hunian (lapas) wilayah Jawa Barat itu 45,62 persen," kata Kusnali pada Selasa (16/9).

Dari 33 lapas dan rutan yang ada, kapasitas hunian hanya untuk 18.030 orang.

Namun, saat ini terdapat 26.256 yang menjadi warga binaan, lebih banyak 8.226 dari kapasitas yang telah ditentukan.

"Sekarang ini kapasitas di wilayah Jawa Barat itu 18 ribu, tetapi sekarang kapasitas hunian yang sudah ada itu 26 ribu," tuturnya.

Dia menyampaikan, kondisi tersebut sangat berdampak pada warga binaan yang menjadi penghuni.