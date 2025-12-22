Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lapas IIA Tangerang Gelar Perayaan Natal, Putri Chandrawati Jadi Penanggung Jawab Acara

Senin, 22 Desember 2025 – 21:39 WIB
Warga binaan dan pegawai Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten, merayakan Natal dengan penuh haru dan khidmat di penghujung 2025. Foto: Instagram @lapas2a_tng

jpnn.com, TANGERANG - Warga binaan dan pegawai Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten, merayakan Natal dengan penuh haru dan khidmat di penghujung 2025.

Ibadah Natal ini dihadiri Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang, Triana Agustin dan dari Yayasan Trias Kasih Putih.

Kepala Lapas Kelas II A Tangerang Triana Agustin mengatakan perayaan Natal tahun ini menjadi suka cita bagi warga binaan Nasrani yang juga merupakan hak mereka dalam mendapatkan hak kerohanian selama menjalani pembinaan di dalam Lapas.

Kata dia, tiap tahunnya warga binaan begitu bersemangat menyambut Natal termasuk mempersiapkan beragam kegiatan.

Adapun, kegiatan ini dirangkaikan dengan persembahan pujian, penampilan tarian, angklung, kolintang, drama musikal, kesaksian, khotbah Natal oleh Pendeta Robson Samosir hingga doa.

“Wajah bahagia sangat terpancar dari wajah mereka. Kami begitu senang bisa memberikan ruang pembinaan beragama dan merayakan suka cita Natal untuk warga binaan beragama Kristiani,” kata Triana melalui keterangannya, Senin (22/12).

Menurut dia, perayaan Natal ini sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas IIA Tangerang dalam memberikan hak kerohanian kepada warga binaan beragama Kristiani selama menjalani pembinaan di dalam Lapas.

“Perayaan suka cita Natal sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan hak kepada warga binaan. Kami harap perayaan ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk terus mencintai Tuhan dan memperbaiki diri dengan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Istri Ferdy Sambo itu menjadi penanggung jawab kegiatan Natal 2025 yang ditunjuk oleh Gereja El Shaddai Lapas Kelas IIA Tangerang, Banten

