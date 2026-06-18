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JPNN.com - Otomotif - Komersial

Lapisan Antikarat Mobil Bantu Perpanjang Usia Sasis dan Kurangi Risiko Korosi

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:33 WIB
Lapisan Antikarat Mobil Bantu Perpanjang Usia Sasis dan Kurangi Risiko Korosi - JPNN.COM
Pelapisan antikarat menjadi solusi yang tepat sebagai salah satu langkah perawatan mobil yang banyak dipilih saat ini. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Bagian bawah mobil menjadi salah satu komponen yang rentan terkena percikan air hujan maupun genangan, sehingga memicu munculnya karat.

Jika dibiarkan, korosi dapat mengurangi kekuatan struktur sasis dan berpotensi memengaruhi kenyamanan serta keselamatan berkendara.

Dalam mengantisipasi masalah tersebut, pelapisan antikarat menjadi solusi yang tepat sebagai salah satu langkah perawatan mobil yang banyak dipilih saat ini.

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Itu dilakukan demi demi menjaga kondisi mobil tetap prima dalam jangka waktu panjang.

Terutama bagi pemilik mobil dengan rentang usia di atas lima tahun.

CEO Tomi Airbrush, Tomy Gunawan mengungkapkan pelapis antikarat pada mobil sering dilupakan.

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Dia menyebut banyak orang berpikiran bahwa mobil baru sudah melewati tahapan antikarat dari pabrikan.

Namun, ternyata antikarat memiliki daya tahan dan kemampuan seiring waktu.

Pelapisan antikarat menjadi solusi yang tepat sebagai salah satu langkah perawatan mobil yang banyak dipilih saat ini.

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TAGS   Lapisan antikarat  mobil  korosi  Tomi Airbrush 

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