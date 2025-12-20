Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lapor ke Presiden, Kepala BGN Sebut Program MBG Melayani 50 Juta Penerima Manfaat

Sabtu, 20 Desember 2025 – 09:46 WIB
Lapor ke Presiden, Kepala BGN Sebut Program MBG Melayani 50 Juta Penerima Manfaat - JPNN.COM
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Foto: dok BGN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (15/12).

Dia menyampaikan hingga saat ini telah beroperasi sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang melayani 50 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Sampai hari ini sudah ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah melayani 50.390.880 di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan," papar Dadan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga:

Dia menjelaskan dari sisi sebaran jumlah SPPG terbanyak berada di Jawa Barat dengan 3.996 unit, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, jika dilihat dari persentase pemenuhan kuota SPPG. Di Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan capaian 87 persen, diikuti Jawa Tengah 83 persen, dan Lampung 81 persen.

Sementara Jawa Barat, meski jumlahnya terbanyak, baru mencapai 80 persen.

Secara nasional, pembentukan SPPG telah mencapai 59 persen dari target. Berkat program ini, lanjut Dadan, terciptalah lapangan kerja baru.

Baca Juga:

Terdapat 741.985 tenaga kerja yang terlibat langsung di SPPG, dengan total 41.389 supplier.

Para pemasok tersebut terdiri atas koperasi 5.000 unit, BUMDes 629 unit, BUMDesMa 69 unit, UMKM 19.246 unit, supplier perorangan 16.351 unit, serta 22 Koperasi Desa Merah Putih yang turut terlibat sebagai supplier MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kepala BGN  program MBG  Presiden Prabowo Subianto  SPPG 
BERITA KEPALA BGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp