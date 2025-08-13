Lapor Polisi, Azizah Salsha: Sudah Satu Tahun Terus-terusan Kayak Begini

Rabu, 13 Agustus 2025 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha mengungkap alasan dirinya melaporkan akun media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Dia mengaku geram atas fitnah yang disebarkan oleh pemilik akun TikTok @ibaratbradpittt dan akun YouTube @niceguymo.

Walau sudah memaafkan, anak Andre Rosiade itu ingin memberikan efek jera terhadap pelaku.

"Untuk kali ini, mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak begini ini, ternyata belum berhenti-berhenti juga,” kata Azizah Salsha dilansir Antara.

Istri Pratama Arhan itu merasa fitnah yang ditujukan kepada dirinya sudah berulang kali terjadi.

Menurut Azizah Salsha, fitnah tersebut membuatnya sangat sedih, apalagi dirinya dituduh berselingkuh.

“Sedih pastinya, tetapi dijalani saja hidup ini, ya," lanjutnya.

Adapun Azizah Salsha dan kuasa hukumnya melaporkan kedua akun tersebut dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.